Мир 10 февраля 2023, 09:44 Посол России уличил талибов в невыполнении обещаний, данных при приходе во власть Посол РФ в Таджикистане Григорьев: талибы не выполнили обещания, данные при смене власти РИА «Новости»

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Талибы* не выполнили практически ни одного обещания, данного при приходе к власти. К такому выводу в интервью РИА «Новости»пришел посол России в Таджикистане Семен Григорьев.

«Практически все обещания, которые талибы* давали, придя к власти, не выполнены», — заявил он.

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В частности, Григорьев отметил планы по устранению угроз, исходящих с территории Афганистана. По его словам, свидетельством невыполнения этого обещания стали недавние крупные теракты. Среди таких инцидентов Григорьев упомянул инциденты против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями.

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Кроме того, к невыполненным обещаниям он отнес борьбу с международными террористическими организациями, создание инклюзивного правительства и борьбу с производством и контрабандой наркотиков.

Также посол России в Таджикистане с сожалением отметил, что ситуация в Афганистане развивается по негативному сценарию.

* Талибы, движение «Талибан» — находится под санкциями ООН за террористическую деятельность и запрещено в Российской Федерации.