Мир 17 января 2023, 22:39 Германии напомнили об ограниченных возможностях в поставках вооружений Украине Посол России в Германии Нечаев: у ФРГ ограниченны возможности в поставках вооружений Киеву Википедия

Читать 360tv в

Немецкие власти имеют ограниченные возможности для отправки оружия и военной техники на Украину. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в беседе с «Российской газетой».

Нечаев отметил, что на сегодняшний день официальная доктрина Германии — это оказание киевскому режиму максимальной помощи».

Реклама

«Ставится задача содействовать Украине в достижении победы на поле боя. Правда, возможности для этого у самой ФРГ ограничены», — отметил российский посол.

Реклама

В Германии, по его словам, многие видят и то, что такая помощь негативно отражается на социально-экономической ситуации в стране. Как заметил Нечаев, «рост цен на энергоносители, всплеск инфляции, снижение реальных доходов населения на фоне безграничной поддержки киевского режима восторга у людей не вызывают».

Он также заметил, что настроение жителей Германии «отличается от позиции политэлит». Как заметил Нечаев, очень многие не хотят конфронтации с Россией.

Читателям немецкой газеты Die Welt не понравился призыв министра экономики страны Роберта Хабека разрешить Польше и другим странам отправлять Киеву немецкие танки Leopard 2.