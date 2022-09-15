Посол России указал на факты участия США в конфликте на Украине | 360°

Мир 15 сентября 2022, 02:36 Поделиться Telegram

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Viber Посол России указал на факты участия США в конфликте на Украине Посол РФ Антонов назвал заявления США о неучастии в конфликте на Украине безосновательными Pxhere.com

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Заявления представителей американских властей об их «неучастии» в конфликте на Украине нелепы и безосновательны, факты говорят об обратном. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В интервью РИА «Новости» Антонов отметил, что «открытая бравада» чиновников из администрации США тем, что «некие удачи» на украинских фронтах были достигнуты благодаря прямому участию Пентагона, у Москвы вызывает озабоченность.

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«На этом фоне совершенно нелепо и безосновательно звучат заявления Вашингтона о том, что США стоят в стороне и не являются стороной конфликта», — указал глава российской дипмиссии. Он добавил, что факты, интервью бывших и нынешних политиков и генералов говорят об обратном.

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На сегодня, по словам Антонова, Штаты сделали все для превращения Украины в полигон по утилизации устаревших и апробации новых вооружений Североатлантического альянса в попытках противостоять оружию России, отметили «Известия».

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на документ, представленный членам Конгресса, сообщила, что власти Украины намерены запросить вооружение у США. В список вошли ракеты ATACMS дальностью до 300 километров, танки, беспилотники и артиллерийские системы.

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