Посол России рассказал о последствиях отказа россиянам во въезде в Израиль
Анатолий Викторов сообщил РБК, что за прошедший год Израиль отказал во въезде шести тысячам граждан России. По его словам, часть отказов не обоснованы. Многие жалуются на сложившуюся ситуацию в посольство.
«Среди них (россиян. — прим.ред.) — туристы и паломники, которые абсолютно четко, с их точки зрения, выполнили все условия: купили билеты, путевки, забронировали гостиницы, располагали достаточным количеством финансовых средств — однако въехать в Израиль им не разрешили», — отметил дипломат.
Он добавил, что такое отношение Израиля подрывает культурные, образовательные и научные отношения между двумя государствами. Может пострадать и сфера туризма. Российское посольство сейчас обсуждает проблему с израильской стороной.
В МИД Израиля заявили, что увеличение отказов связано с ростом незаконной трудовой миграцией россиян. Из-за этого израильтяне стали более тщательно проверять российских граждан и некоторым из них отказывать во въезде.
Тем временем Израиль не стал комментировать связанную с ним большую международную новость. Ранее СМИ написали, что Airbus-320 чуть не попал под авиаудар израильских ВВС по Сирии.