Посол России рассказал о последствиях отказа россиянам во въезде в Израиль

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов считает, что страну могут ждать серьезные последствия из-за систематического отказа россиянам во въезде. У МИД Израиля есть свое объяснение этой ситуации.

Анатолий Викторов сообщил РБК, что за прошедший год Израиль отказал во въезде шести тысячам граждан России. По его словам, часть отказов не обоснованы. Многие жалуются на сложившуюся ситуацию в посольство.

«Среди них (россиян. — прим.ред.) — туристы и паломники, которые абсолютно четко, с их точки зрения, выполнили все условия: купили билеты, путевки, забронировали гостиницы, располагали достаточным количеством финансовых средств — однако въехать в Израиль им не разрешили», — отметил дипломат.

Он добавил, что такое отношение Израиля подрывает культурные, образовательные и научные отношения между двумя государствами. Может пострадать и сфера туризма. Российское посольство сейчас обсуждает проблему с израильской стороной.

В МИД Израиля заявили, что увеличение отказов связано с ростом незаконной трудовой миграцией россиян. Из-за этого израильтяне стали более тщательно проверять российских граждан и некоторым из них отказывать во въезде.

Тем временем Израиль не стал комментировать связанную с ним большую международную новость. Ранее СМИ написали, что Airbus-320 чуть не попал под авиаудар израильских ВВС по Сирии.