Мир 17 ноября 2023, 04:16 Посол России рассказал, как ведут себя американцы на саммите АТЭС Посол России Бердыев указал на разнузданность в поведении США на саммите АТЭС РИА «Новости»

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США уже отвыкли от честного диалога на равных и на полях Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проявляют свое привычное, разнузданное поведение. Об этом заявил посол по особым поручениям, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев, передало РИА «Новости».

«Американцы, давно отвыкшие от честного разговора на равных, естественно, ведут себя в привычной им разнузданной манере», — сказал он.

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По словам Бердыева, американская сторона не скрывает, что считает свои внутренние национальные установки важнее традиций гостеприимства и международных обязательств.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин негативно отреагировала на слова американского лидера Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине после их встречи на полях саммита АТЭС. Глава Штатов назвал китайского лидера диктатором. Мао Нин назвала это заявление безответственным и ошибочным.