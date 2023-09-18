Мир 18 сентября 2023, 00:55 Посол России рассказал, как подбирали шапку-ушанку для Ким Чен Ына Посол России Мацегора: размер ушанки для Ким Чен Ына подобрали по фотографии РИА «Новости»

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Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, сопровождавший лидера КНДР Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку, рассказал, что размер шапки-ушанки для северокорейского лидера смогли подобрать с помощью фотографии. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live».

«Мы получили указание — узнать размер головного убора. Ну, это миссия абсолютно невыполнимая. <…> У меня очень большая голова, и одна из дипломатов сравнила на одной из фотографий, где я был рядом с товарищем Ким Чен Ыном и предположила его размер головы. Меньше, чем у меня. И она угадала», — сказал посол.

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По словам Мацегора, ушанку подарили Ким Чен Ыну «от души» и она очень понравилась лидеру КНДР. Государственное Центральное телеграфное агентство республики показало фото лидера КНДР в шапке.

Ким Чен Ын побывал в Приморье 16 сентября. На аэродроме Кневичи он встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности.