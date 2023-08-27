Мир 27 августа 2023, 09:08 Посол России раскрыл подробности просьбы ЦАР об обеспечении безопасности в регионе Посол Бикантов: ЦАР просила Россию помочь обеспечить безопасность в стране Andre Ba/XinHua/globallookpress

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Руководство ЦАР обращалось к России с просьбой обеспечить безопасность в регионе во время конституционного референдума. Об этом заявил посол России в этой стране Александр Бикантов, сообщило РИА «Новости».

По его словам, референдум благодаря российским инструкторам прошел «прекрасно, без серьезных инцидентов». Явка на мероприятие в итоге составила 57,23%, более 95% участников проголосовали за проект новой конституции страны.

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Посол рассказал, что число представителей России для помощи проведения референдума в ЦАР не изменилось.

«Но о количестве инструкторов речь не шла. Это было на усмотрение российской стороны», — добавил он. Бикантов указал, что число инструкторов составило 1890 человек.

Ранее советник президента ЦАР Фидель Гуанджика анонсировал продолжение сотрудничества страны с Россией. По его словам, инструкторы смогут продлить свое пребывание в ЦАР.