Мир 26 ноября 2022, 03:33 Посол России раскритиковал инициативу бундестага признать голодомор геноцидом Посол РФ Нечаев указал на антиисторичность планов ФРГ признать голодомор геноцидом Unsplash

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Предложение депутатов бундестага принять резолюцию о признании голодомора геноцидом украинцев противоречит фактам. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, написала газета Junge Welt.

Он отметил, благодаря СМИ посольству стало известно о том, что немецкие депутаты призывают к признанию массового голода в СССР в начале 1930-х годов ХХ века геноцидом народа Украины.

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«Это абсолютно антиисторический, противоречащий фактам и здравому смыслу подход», — сказал посол.

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Нечаев напомнил, что жертвами голода 1932–1933 годов в СССР стали более семи миллионов человек. Из них 2,5 миллиона проживали на российской части страны и 1,5 миллиона — на территории Казахстана.

«Голодали и умирали от голода не только украинцы, но и русские, белорусы, татары, башкиры, казахи, чуваши, немцы Поволжья, представители других народов», — объяснил он.

Власти СССР организовали масштабную продовольственную помощь регионам, которые сильнее других пострадали от голода. Среди них оказалась и Украина.

Ранее Нечаев заявил, что здравомыслящая часть властей Германии осознает, что бессмысленно пытаться сломить Россию.