Мир 22 марта 2024, 07:26 Посол России предупредил о последствиях при передаче японских Patriot Украине Посол России: появление японских Patriot на Украине чревато последствиями Karl-Josef Hildenbrand/dpa/globallookpress

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Передача японских Patriot Украине грозит тяжелыми последствиями для двусторонних отношений с Россией. Об этом заявил РИА «Новости» чрезвычайный и полномочный посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

По его словам, администрация японского премьера Фумио Кисиды взяла курс на ремилитаризацию страны, также наблюдается укрепление реваншистских настроений в обществе. Государство направлено на либерализацию экспорта вооружения, пояснил Ноздрев. Власти страны поставили задачу наладить военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами.

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Администрация Кисиды, как подчеркнул дипломат, заинтересована в максимально быстрые сроки обеспечить результаты, которые ждет их главный союзник — Соединенные Штаты.

Ноздрев отметил, что в ситуации с поставками Patriot решения принимались очень быстро. И они фактически позволяют США взять под свой контроль те вооружения, которые имеются у японской стороны.

«Мы будем внимательно смотреть, чтобы поставленные Patriot не оказались на Украине, потому что если это случится, наступят самые тяжелые последствия для двусторонних отношений, включая наши ответные шаги», — добавил дипломат.

Пока о конкретных шагах говорить рано, но они прорабатываются, резюмировал он.