Мир 26 января 2024, 00:35 Посол России показал французским депутатам, как Украина вербует наемников Посол Мешков передал в парламент Франции обращение ГД по наемникам на Украине Freepik

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Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил журналистам, что вручил французским парламентариям обращение Госдумы по наемникам, а также распечатку с сайта украинского посольства во Франции с призывом вступать в иностранный легион. Дипломата процитировало РИА «Новости».

«Я вчера встречался с французскими парламентариями и вручил им это послание от Госдумы и одновременно вручил распечатку с сайта посольства Украины во Франции, где звучит призыв вступать в украинский иностранный легион», — заявил дипломат.

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Мешков отметил, что вряд ли в Париже не знают об обращении на украинском сайте. В нем есть пояснения, кто может вступить в иностранный легион, также прилагается форма для заполнения заявки.

Российский дипломат заявил, что французские парламентарии сделали вид, что «впервые это видят».

Ранее Госдума приняла проект обращения к Нацсобранию Франции из-за участия французских наемников в рядах ВСУ. Авторы документа задались вопросом, для чего французы «умирают на украинской земле».