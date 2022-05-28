Посол России осудил власти Нагасаки за неуважение к истории

Решение мэрии Нагасаки не приглашать делегацию России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки является в полной мере недружественным шагом, заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин. Он осудил действия властей города.

По его мнению, руководство Нагасаки продемонстрировало неуважение к позитивным страницам истории российско-японских связей. Он напомнил, что этот город во второй половине XIX века сыграл важную роль в становлении двустороннего диалога, сообщило РИА «Новости».

«До сих пор об этом свидетельствуют оставшиеся в городе десятки могил наших соотечественников, бережно обустраиваемых местными активистами и российской дипмиссией в Японии. Жаль…» — добавил дипломат.

Власти Нагасаки, как и администрация Хиросимы, не стали приглашать на церемонии послов из России и Белоруссии.

По словам мэра Нагасаки, так поступили, чтобы избежать «непредвиденных обстоятельств», возможных протестов против РФ или возможного отказа представителей других стран принимать участие в мероприятии.