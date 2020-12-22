Посол России опроверг сообщения о переброске сотен российских военных в ЦАР

«Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России. Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу», — сказал Титоренко.

По словам российского посла, в составе миротворческой миссии ООН — МООНЦАР, — служат еще 14 российских офицеров.

В субботу правительство ЦАР обвинило бывшего президента Франсуа Бозизе в попытке госпереворота. Такое заявление было озвучено на фоне того, как три повстанческие группировки, которые действуют в ЦАР, заявили об объединении сил против правительства в преддверии президентских и парламентских выборов. Они назначены на воскресенье, 27 декабря. Как ранее говорил Титоренко, попытки госпереворота не было, так как до столицы мятежники не дошли.