Посол России Нечаев сообщил об уменьшении случаев русофобии в Германии

Количество случаев открытой русофобии в Германии уменьшилось по сравнению с периодом начала специальной операции РФ на Украине. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

По его словам, в первые дни после начала боевых действий на Украине число обращений в полицию и посольство доходило до 200 в неделю.

«В настоящее время таких обращений гораздо меньше. Немецкие власти осознали опасность, так как дискриминация по происхождению и национальному признаку навевает малоприятные исторические сравнения», — заявил дипломат.

Нечаев поддержал политиков в ФРГ, которые открыто говорят о недопустимости русофобии.

«Мы держим эту ситуацию на полном контроле, хотя иногда подобные вещи сходят на нет», — заключил посол.

Ранее около 20 видных деятелей немецкой культуры обратились с открытым письмом к президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой прекратить травлю всего русского, в том числе и людей.