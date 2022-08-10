Посол России назвал Тайвань внутренним делом Китая

Тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело Китая. Об этом рассказал посол России в Китае Андрей Денисов в интервью China Daily, комментируя военные учения КНР вокруг Тайваня.

Он также заявил, что Пекин вправе принимать любые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности страны.

«Россия расценивает визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань 2–3 августа как явную провокацию в соответствии с агрессивной политикой США по всестороннему сдерживанию КНР. Принципиальная позиция России остается неизменной: мы исходим из того, что есть только один Китай, что правительство КНР является единственным легитимным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань — неотъемлемая часть Китая», — объяснил посол.

Дипломат также призвал Вашингтон прекратить политику, подрывающую мировую безопасность, и признать, что гегемония США окончилась.

Ранее экс-советник министра обороны США заявил, что Штатам будет не хватать боевых снарядов при возможном конфликте с Китаем в Тайваньском проливе. Причина этому — большие поставки вооружений Украине.