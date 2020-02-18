Посол России назвал отношения с Польшей самыми плохими со времен Второй мировой

Отношения между Москвой и Варшавой совершенно испортились. Так плохо с окончания Второй мировой войны еще не было. Польша играет в чужую игру и пытается выставить Россию в дурном свете перед мировым сообществом, перекраивая историю.

«У нашей страны сейчас самые плохие отношения с Польшей за все время после окончания Второй мировой войны», — заявил во время интервью РБК посол России в Польше Сергей Андреев.

Он добавил, что все международные отношения после войны опираются на ее итоги. Именно поэтому Варшава так старательно и планомерно пытается обесценить вклад Советского Союза в победу над фашистами и обвинить СССР во всех тяжких. Андреев подчеркнул, что до 2014 года Москва спокойно терпела все нападки. Но потом Польша перешла все границы.

«После 2014 года, когда отношения резко испортились и когда историческое мифотворчество наших оппонентов стало переходить все мыслимые границы, в России в конце концов решили, что пора называть вещи своими именами», — заявил посол.

Осенью 2019 года Европарламент принял резолюцию к 80-летию начала Второй мировой войны. В документе говорится, что одной из причин войны стало подписание СССР и Германией пакта о ненападении и последующее вторжение в Польшу.

Позже президент России Владимир Путин назвал польского посла в Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей» за то, что тот поддержал Адольфа Гитлера в геноциде против евреев. Премьер Польши Матеуш Моравецкий написал статью, в которой приравнял роли СССР и нацистской Германии в самой масштабной и кровавой за всю историю человечества войне.