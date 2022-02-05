Посол России назвал кощунством обвинения США в планировании провокаций на Украине

Американцы обвинили Россию в подготовке провокаций для вторжения на Украину. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал такие заявления ложью и кощунством.

«Эта ложь является частью информационной войны против России. Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой „российской агрессии“. Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет», — привела слова посла российская дипмиссия в Facebook.

Антонов добавил, что американские власти решили прибегнуть к варианту с «утечками» неких данных разведки. США разбрасываются кощунственными и голословными обвинениями в адрес России.

«Складывается ощущение, что американские пиарщики в стремлении скомпрометировать Россию действуют по принципу „бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет“» — отметил посол.

Он напомнил, что американские спецслужбы уже опозорились, когда отдали госсекретарю пробирку с белым порошком для оправдания вторжения в Ирак. Антонов заверил, что российская сторона не собирается ни на кого нападать. Страна хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной.