    01 июля 2020, 20:13

    Посол России назвал безосновательными обвинения в давлении на выборы в Белоруссии

    Борис Ломакин

    Российский посол в Белоруссии заявил, что обвинения страны в давлении на выборы в Белоруссии безосновательные.
    Посол России назвал безосновательными обвинения в давлении на выборы в Белоруссии

    Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сказал, что во время предвыборной кампании в любой стране появляется борьба с оппозицией, поэтому нет ничего необычного в подобных обвинениях в давлении, передает газета «Известия».

    Я абсолютно убежден в том, что все разговоры о том, что кто-то когда-то будто бы или якобы с территории России оказывает давление на выборы в Белоруссии, не имеют под собой никаких оснований

    Дмитрий Мезенцев.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 июня сказал, что в стране развернули план по дестабилизации ситуации, но власти смогли его сорвать. Причем злоумышленники действовали якобы из других стран.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко, сказал, что Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которых проходят в Белоруссии. Почитайте также, как Лукашенко заговорил о вмешательстве России в выборы, но обошелся без доказательств.