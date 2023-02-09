Мир 09 февраля 2023, 11:44 Посол России констатировал, что Британия разрушила отношения с РФ Посол Келин: Британия разрушила архитектуру отношений с Россией piqsels

Читать 360tv в

Великобритания практически разрушила отношения с Россией, сейчас они «близки к нулю». Об этом заявил посол РФ в Британии Андрей Келин в эфире канала «Россия-24».

Он напомнил, что прежде между двумя странами сохранялись «поля взаимодействия» в экономической и культурной сферах, однако после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, это сотрудничество прекратилось.

Реклама

«Отношения, действительно, близки к нулю. <…> Британской стороной разрушена практически вся архитектура отношений между двумя странами», — констатировал дипломат.

Реклама

Британия поставляет Украине вооружение. Накануне стало известно, что премьер Риши Сунак планирует передать Украине «более дальнобойное оружие». Кроме того, британская сторона не исключает, что в будущем отправит туда истребители. Пока она считает этот шаг нецелесообразным, но вопрос по-прежнему обсуждается.

При этом, по данным источников СМИ, Сунак отказался увеличить расходы на оборону собственной страны.