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    30 июля 2020, 08:24

    Посол РФ заявил, что у России нет планов по созданию базы в Ливии

    Александра Ломейко

    Российская военная база на территории Ливии не появится. У Москвы нет подобных планов, и соответствующие запросы в адрес Триполи насчет сухопутных и морских пунктов базирования она не делала.

    Посол РФ в Египте Георгий Борисенко пояснил ситуацию в эфире телеканала TEN, отреагировав на ранее сделанное министром внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башаги заявление.

    «У России нет таких планов», — подчеркнул дипломат.

    Борисенко заметил, что российская сторона не запрашивала у ливийских властей возможность создать военную базу или морской пункт базирования.

    Ранее Фатхи Башага заявил, что планам России по созданию базы в Сирте и Джуфре «необходимо помешать».

    Новости SMI.FM