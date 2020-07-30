Посол РФ заявил, что у России нет планов по созданию базы в Ливии

Российская военная база на территории Ливии не появится. У Москвы нет подобных планов, и соответствующие запросы в адрес Триполи насчет сухопутных и морских пунктов базирования она не делала.

Посол РФ в Египте Георгий Борисенко пояснил ситуацию в эфире телеканала TEN, отреагировав на ранее сделанное министром внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башаги заявление. «У России нет таких планов», — подчеркнул дипломат. Борисенко заметил, что российская сторона не запрашивала у ливийских властей возможность создать военную базу или морской пункт базирования. Ранее Фатхи Башага заявил, что планам России по созданию базы в Сирте и Джуфре «необходимо помешать».