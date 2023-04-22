Мир 22 апреля 2023, 18:28 Посол РФ заявил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из Судана при первой возможности Посол Черновол: РФ готова эвакуировать своих граждан из Судана при первой возможности Freepik

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Россия готова эвакуировать своих граждан из Судана, как только появится такая возможность. Пока ее нет. Об этом ТАСС заявил посол России в Судане Андрей Черновол.

«К эвакуации мы готовы. Как только будет такая возможность, мы ее проведем, если ситуация в столице Судана кардинально к лучшему до этого не изменится», — сообщил дипломат.

Он добавил, что пока говорить о «пересечении линии соприкосновения сторон не приходится», а без этого разговоры об эвакуации беспочвенны.

Боестолкновения армии и спецназа начались в африканской стране утром 15 апреля, писали «Известия». Затем главнокомандующий армией Судана заявил о необходимости распустить спецназ и объявить мятежной группой. На данный момент известно о более чем 600 жертвах конфликта — всего за три дня их число выросло более чем в три раза.

Эвакуировать своих граждан из Судана пытаются и США, и Британия, и Германия, и Франция. Сегодня силы быстрого реагирования Судана заявили о готовности частично открыть все аэропорты для эвакуации граждан из «братских и дружественных стран». До сих пор аэровокзалы были закрыты.