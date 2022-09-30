Финляндии напомнили о невозможности аннулировать шенгенские визы россиянам | 360°

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Финляндии напомнили о невозможности аннулировать шенгенские визы россиянам

Посол России Кузнецов: у финнов нет права отменять визы, выданные другими странами

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Финляндия не может аннулировать визы, выданные россиянам другими странами. Об этом заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, финские пограничники могут аннулировать на границе визы, выданные россиянам их страной. Но аннулировать визы, которые россияне получили от других государств Шенгена, финны не имеют права.

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Ранее сообщалось, что Финляндия с 30 сентября ограничила въезд в страну россиян с туристическими и транзитными визами, в том числе с шенгенскими визами третьих стран. Разрешаются деловые поездки, визиты по учебе, в целях лечения. В страну также смогут въехать владельцы финских квартир или другой недвижимости. Въезд разрешат 10 категориям: членам семьи граждан этой страны и членам семей граждан третьих стран, которые постоянно проживают в Финляндии.

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Как пояснили власти страны, ограничения основываются на Шенгенском кодексе о границах. В одной из статей документа сказано, что для въезда граждан третьих стран требуется, чтобы они не рассматривались как угроза государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям.

Финляндия

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