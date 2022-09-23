Посол РФ в Уругвае назвал российскую культуру достоянием всего человечества | 360°

Мир 23 сентября 2022, 02:01 Поделиться Telegram

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Viber Посол РФ в Уругвае назвал российскую культуру достоянием всего человечества Посол РФ в Уругвае Будаев: российскую культуру невозможно запретить Pixabay.com

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Российскую культуру невозможно запретить, она является неотъемлемой частью и достоянием всего человечества и всегда будет оставаться в сердцах и умах миллионов людей. Об этом РИА «Новости» рассказал посол россии в Уругвае Андрей Будаев.

«Очевидно, что в нынешних условиях, когда коллективный Запад развернул по всему миру русофобскую истерию, включая попытки запретить все русское <…>, подобные усилия обречены на провал: российскую культуру невозможно запретить, она была, есть и будет оставаться в сердцах и умах миллионов и миллионов людей на нашей планете», заявил посол.

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Будаев отметил, что в посольстве России в Уругвае недавно прошел концерт русской классической музыки. Маэстро Стефан Лано и оперная певица Евгения Пиршина исполнили музыкальные шедевры известных российских композиторов.

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«Исполнение ими музыкальных шедевров таких всемирно известных композиторов, как Чайковский, Рахманинов, Глинка, призваны привлечь внимание уругвайской публики, еще раз показать всем, что российская культура является неотъемлемой частью и достоянием всего человечества», — отметил Будаев.

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