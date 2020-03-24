Посол РФ в США призвал главу Human Rights Watch не лгать о коронавирусе в России

Американцев попросили не дезинформировать людей о том, как в России борются с коронавирусом. Сейчас миру нужно действовать сообща, а попытки сеять рознь и неприязнь следует оставить в стороне.

Посол РФ в США Анатолий Антонов обратился с подобной просьбой к руководителю американской правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннету Роту. Его слова привело в Facebook посольство России.

«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией», — заметил Антонов.

Он добавил, что своевременные меры позволили РФ «противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать».

По словам Антонова, мир сейчас должен объединиться для борьбы с вирусом, а не выдавать фейковые новости и пытаться посеять неприязнь, русофобию, рознь.

«Нужна взаимная поддержка», — подчеркнул российский представитель.

В своем Twitter Рот упомянул, что «богатые русские скупают аппараты ИВЛ», а российские власти ничего не предпринимают на этот счет. Медицинского оборудования простым гражданам якобы не хватит.

В своем обращении Антонов предложил американскому правозащитнику прочесть интервью с главврачом больницы № 40 в Коммунарке Денисом Проценко. Там как раз описана ситуация с распространением вируса и идет речь об обеспеченности России аппаратами ИВЛ.

В РФ, по данным на 23 марта, коронавирусом заразились 438 человек. В американском Университете Джонса Хопкинса подсчитали, что во всем мире подтверждено почти 375,5 тысячи случаев.