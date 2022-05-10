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    10 мая 2022, 03:57

    Посол РФ в США обвинил Запад в игнорировании требований России по безопасности

    Посол Антонов: Запад не захотел слушать требования России в сфере безопасности

    Валерия Шафирко

    Требования России по гарантиям безопасности страны Запада проигнорировали. странами, в то же время страны-участники НАТО последовательно создавали угрозу российской границе. Об этом напомнил российский посол в США Анатолий Антонов.

    «Наша страна всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Но справедливые и обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности никто на Западе слышать не захотел. Наоборот, натовские государства последовательно создавали угрозу российской границе», — привел слова Антонова ТАСС.

    Российский посол ранее говорил об отсутствии угрозы со стороны Москвы для Вашингтона и его европейских союзников. Звучащие с их стороны обвинения в «агрессивной ядерной риторике» Антонов назвал безосновательными.

    Россия, по словам посла, не угрожает Соединенным Штатам и их европейским союзникам, а, наоборот — РФ предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса.