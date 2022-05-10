Посол РФ в США обвинил Запад в игнорировании требований России по безопасности

Требования России по гарантиям безопасности страны Запада проигнорировали. странами, в то же время страны-участники НАТО последовательно создавали угрозу российской границе. Об этом напомнил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Наша страна всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Но справедливые и обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности никто на Западе слышать не захотел. Наоборот, натовские государства последовательно создавали угрозу российской границе», — привел слова Антонова ТАСС.

Российский посол ранее говорил об отсутствии угрозы со стороны Москвы для Вашингтона и его европейских союзников. Звучащие с их стороны обвинения в «агрессивной ядерной риторике» Антонов назвал безосновательными.

Россия, по словам посла, не угрожает Соединенным Штатам и их европейским союзникам, а, наоборот — РФ предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса.