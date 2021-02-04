Посол РФ в США назвал мысли о ядерной войне отсутствием здравого ума

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24» резко отреагировал на слова главы стратегического командования ВС США Чарльза Ричарда о ядерной войне.

Вице-адмирал заявил, что ядерная война Штатов против РФ и Китая возможна. Он добавил, что вероятность такого сценария довольно низкая, сообщил сайт «Политика сегодня».

«К сожалению, нынешняя обстановка уже не позволяет нам такой роскоши», — заявил Ричард, говоря прямом вооруженном конфликте с ядерными державами.

Антонов возмутился из-за подобного заявления. Как он считает, мысли о таких радикальных военных действиях могут иметь только «нездоровые политики».

«Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне», — подчеркнул посол.

Напомним, что 3 февраля между Москвой и Вашингтоном был официально продлен договор СНВ-3, предполагающий сокращение наступательных вооружений.