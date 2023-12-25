Мир 25 декабря 2023, 18:45 Посол РФ в Сербии Боцан-Харченко: Вучич обнародует данные о финансировании Западом протестов в Белграде

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Президент Сербии Александр Вучич может обнародовать в ближайшее время конкретные данные о том, в каких объемах Запад финансировал протесты в Белграде. Об этом сообщил полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сайту телеканала «Звезда».

По его мнению, активность Запада видна невооруженным взглядом. Так, на выборах посол США лично объезжал большое количество участков «с видом знатока избирательных дел».

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«Его появление уже в общем-то вариант такого политического давления в ходе самих выборов», — подчеркнул Боцан-Харченко.

Посол отметил, что в настоящее время в Сербии спокойно, арестованы 35 участников митинга.