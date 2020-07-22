Посол РФ в Пхеньяне оценил вероятность встречи лидеров КНДР и США до ноября

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора оценил вероятность встречи президента КНДР Ким Чен Ына и его коллеги из США Дональда Трампа до начала президентских выборов в Америке.

«Почти уверен, что в условиях глобальной пандемии коронавируса, которая до ноября, очевидно, не закончится, Политбюро ЦК ТПК не даст своего согласия на выезд лидера партии за пределы страны — слишком большой риск для его жизни и здоровья», — процитировал Мацегору NEWS.ru.

Он подчеркнул, что вне зависимости от того, кто находится у власти в США, американские внешнеполитические подходы по главным вопросам останутся прежними. Посол отметил, что угроза Северной Кореи преподнести Штатам обещанный ранее «подарок на Рождество» до начала выборов может воплотиться в жизнь, если в Вашингтоне начнут вводить новые санкции в отношении Пхеньяна.

По его словам, в настоящий момент одна из основных целей КНДР — удержать США от новых ограничений и агрессии в адрес республики.