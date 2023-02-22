Мир 22 февраля 2023, 22:21 Посол России в Лондоне назвал условие для применения ядерного оружия Посол Келин заявил, что Россия не будет применять ядерное оружие на Украине YouTube

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Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал вопрос журналиста о том, планирует ли Москва использовать ядерное оружие в ходе конфликта на Украине. Дипломат в интервью радиостанции LBC ответил отрицательно.

«У нас есть доктрина, в которой четко говорится, когда может быть использовано ядерное оружие — в случае ядерной атаки на Россию либо если конвенциональная атака будет настолько серьезна, что существование нашего государства будет в опасности», — пояснил он.

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля объявил о приостановке участия страны в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДНСВ). Таким образом российское руководство демонстрирует серьезность своих намерений Западу, считают эксперты.

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По мнению политолога Алексея Ярошенко, ядерный потенциал РФ — это единственное, что сдерживает западные страны от нападения на Россию. При этом США и НАТО не собираются соблюдать договоренности по разоружению, что лишает всякого смысла участие России в ДНСВ.