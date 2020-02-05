«Мы ценим позицию правительства Германии, которое, несмотря на давление, оказываемое извне, продолжает поддерживать этот проект, «Северный поток — 2», — заявил Нечаев.

По словам дипломата, «Северный поток — 2» обеспечит энергетическую безопасность Европы, а значит, выгоден как Германии, так и Европе в целом.

«Мы видим поддержку правительства Германии в этом плане, мы знаем, что и европейские фирмы — не только немецкие, но и других стран — настроены на продолжение этого сугубо экономического проекта и не рассматривают всерьез заявления о том, что Россия хочет тем самым использовать какое-то энергетическое оружие», — подчеркнул посол.

Он также подчеркнул, что для Германии этот проект особенно важен из-за отказа страны от атомной и угольной энергетики.