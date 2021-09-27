Политическая конъюнктура не окажет влияния на запуск в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение выразил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Дипломат таким образом ответил на вопрос ТАСС, чего можно ждать относительно проекта газопровода от нового правительства Германии, которое будет избрано в ближайшие несколько недель. Посол уверен, что именно «Северный поток — 2» от этого не зависит вообще.

«Что касается „Северного потока — 2“, то ожидание здесь одно: заключенные договоры надо выполнять, невзирая на соображения политической конъюнктуры», — сказал Нечаев.

Он отметил, что нужно исходить из той ответственности, которая ляжет на плечи новых политических деятелей в Германии. Нечаев считает, что современные реалии заставят их отказаться от того, что они высказывали во время предвыборной гонки. Им все равно придется трудиться на благо своей страны, участвовать в обеспечении энергетической безопасности всей Европы. Дипломат уверен, что и сейчас это очевидно большинству немецких политиков.