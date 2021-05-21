Посол РФ в Дании прокомментировал присутствие военных США в Гренландии

Российский посол в Дании Владимир Барбин прокомментировал предложение по расширению присутствия военных США в Гренландии. Дипломата процитировал портал News.ru.

По данным издания, министр иностранных дел Гренландии Пеле Броберг заметил, что на острове необходимо сократить военное присутствие Дании. Он предложил применить «исландскую модель обороны», предполагающую оперативный вызов американской армии на стратегически важные позиции.

«В Арктике нет места НАТО и ее вооружениям», — приводит слова Барбина «Политика сегодня».

Он подчеркнул, что усиление присутствия США в Гренландии будет означать отказ Дании от ответственности за сохранение «зоны низкого напряжения» в регионе.