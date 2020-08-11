Посол РФ в Белоруссии рассказал об освобождении российских журналистов

По словам дипломата, он лично обсуждал с главой белорусского МВД и министром иностранных дел Белоруссии ситуацию с задержанием российских журналистов. Мезенцев отметил, что переговоры дали результат. Посол добавил, что консулы два раза побывали у 33 россиян, которых задержали до выборов. Собеседник издания выразил надежду, что появится возможность для их освобождения.