Посол РФ сообщил о давлении США на Бразилию с требованием ввести санкции против России | 360°

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Посол РФ сообщил о давлении США на Бразилию с требованием ввести санкции против России

Посол РФ Лабецкий: США давят на Бразилию с требованием ввести санкции против России

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Соединенные Штаты Америки оказывают давление на Бразилию, настаивая на введении антироссийских санкций. Однако аргументы США не убеждают власти страны и не имеют эффекта, сообщил РИА «Новости» посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

Российский дипломат заявил, что в дипмиссии прекрасно известно о давлении Запада на Бразилию.

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«Мы отдаем себе отчет в том, что коллективный Запад и, прежде всего, Вашингтон пытаются убедить бразильцев в том, что необходимо ввести санкции против нашей страны. Пока никакого эффекта они не добились», — подчеркнул Лабецкий.

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Бразилия, Мексика и Аргентина отказались осуждать действия России на Украине. Это свидетельствует о стремлении следовать своим национальным интересам.

На днях Бразилия получила первую партию дизельного топлива из России. В порт Сан-Паулу доставили 35 миллионов литров, другие операции по импорту российского дизельного топлива также в процессе.

США

Бразилия

Санкции

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