Посол РФ рассказал, почему в Северной Корее нет коронавируса

Россия верит, что в Северной Корее нет случаев заражения коронавирусом. Посол РФ отметил, что там приняли жесткие меры против этого вируса, причем сделали это раньше других.

Посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора в интервью «Интерфаксу» объяснил, что в КНДР приняли самые жесткие меры по предотвращению завоза коронавируса, причем сделали это раньше других стран.

«Даже Китай еще сохранял свои границы открытыми, а здесь ограничения на въезд/выезд были введены уже в конце января, а с начала февраля внешние рубежи наглухо закрылись на железный замок. С этого момента приехать сюда стало абсолютно невозможно даже для находящихся за границей граждан КНДР — все они до сих пор не могут попасть на родину», — объяснил Мацегора.

Посол рассказал, что приграничные провинции, которые имеют наиболее сильные связи с Китаем, были изолированы от остальной страны так же, как и Пхеньян. Всех, кто въехал в Северную Корею до этого, отправляли на 30-дневный карантин.

Масочный режим, по словам российского посла, ввели еще в феврале. В каждом подъезде при входе измеряли температуру и дезинфицировали руки и обувь. Школьников и студентов с февраля отправили на полную изоляцию, эта мера начала ослабевать только в мае.

Многие меры против коронавируса сохраняются до сих пор. Например, нет международного пассажирского сообщения. По-прежнему действует масочный режим, сохраняется постоянная дезинфекция.

Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. С тех пор по всему миру зафиксировали чуть менее пяти миллионов случаев заражения.