Посол РФ призвал освободить заключенных россиян в США из-за пандемии

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обратился к властям США с просьбой отпустить российских заключенных из американских тюрем на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее письмо он направил в Госдеператамент, Минюст США и федеральное бюро тюрем.

Текст послания опубликован на странице российского посольства в Facebook. Дипломат отметил, что сами США требуют освободить их граждан за рубежом. Также Штаты обещают в случае смерти американцев из-за коронавируса ввести санкции против «виновных государств».

«Между тем ситуация с COVID-19 в пенитенциарных учреждениях Соединенных Штатов продолжает стремительно ухудшаться. Многие заключенные заражены, некоторые уже скончались», — заявил Антовов.

По его словам, заключенным практически не оказывают медицинскую помощь. Также их в большинстве своем не тестируют на коронавирусную инфекцию. В местах заключений не хватает защитных масок и других средств защиты.

Представитель России напомнил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров еще 24 марта обратился к госсекретарю США Майку Помпео. Лавров попросил коллегу подумать о возможности отпустить отбывающих наказание в Штатах россиян и вернуть их на родину.

Антонов подчеркнул, что уже говорил о судьбе граждан РФ с руководителем федерального бюро тюрем Майклом Карвахалем и генпрокурором Уильямом Барром.

«Вновь призываем американские власти проявить милосердие и добрую волю. Освободите россиян. Под угрозой их жизнь и здоровье», — написал российский посол.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу инфицированных. Там их больше миллиона. В частности, тяжелая ситуация сложилась в Нью-Йорке. В городе от вируса умер 41 полицейский. Всего в одноименном штате жертвами COVID-19 стали более 5,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов.