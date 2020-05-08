Посол РФ призвал освободить заключенных россиян в США из-за пандемии
Текст послания опубликован на странице российского посольства в Facebook. Дипломат отметил, что сами США требуют освободить их граждан за рубежом. Также Штаты обещают в случае смерти американцев из-за коронавируса ввести санкции против «виновных государств».
«Между тем ситуация с COVID-19 в пенитенциарных учреждениях Соединенных Штатов продолжает стремительно ухудшаться. Многие заключенные заражены, некоторые уже скончались», — заявил Антовов.
По его словам, заключенным практически не оказывают медицинскую помощь. Также их в большинстве своем не тестируют на коронавирусную инфекцию. В местах заключений не хватает защитных масок и других средств защиты.
Представитель России напомнил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров еще 24 марта обратился к госсекретарю США Майку Помпео. Лавров попросил коллегу подумать о возможности отпустить отбывающих наказание в Штатах россиян и вернуть их на родину.
Антонов подчеркнул, что уже говорил о судьбе граждан РФ с руководителем федерального бюро тюрем Майклом Карвахалем и генпрокурором Уильямом Барром.
«Вновь призываем американские власти проявить милосердие и добрую волю. Освободите россиян. Под угрозой их жизнь и здоровье», — написал российский посол.
Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу инфицированных. Там их больше миллиона. В частности, тяжелая ситуация сложилась в Нью-Йорке. В городе от вируса умер 41 полицейский. Всего в одноименном штате жертвами COVID-19 стали более 5,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов.