Посол РФ потребовал от Болгарии прекратить «шоу по теме шпионажа»

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью газете «24 часа» обратилась к Софии с требованием остановить «шоу по теме шпионажа», об этом сообщило ИА Nation News.

«С сожалением вынуждена констатировать, что антироссийская риторика в Болгарии уже больше года стремительно набирает обороты. С октября 2019 года, примерно каждые три месяца болгарский власти неосновательно „с помпезностью“ выдворяют российских дипломатов под вымышленным предлогом», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что предоставленные болгарскими прокуратурами аудио и видеозаписи шпионской деятельности граждан страны в пользу РФ не указывают на связь конкретных лиц с работой на наше посольство. По словам Митрофановой, прежде чем обвинять Россию, необходимо дождаться окончания следствия и вынесения решения суда.

Ранее представители Министерства иностранных дел Болгарии объявили двух сотрудников посольства РФ в Софии персонами нон грата.