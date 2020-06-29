Посол РФ отверг идею о том, что сестру Ким Чен Ына готовят в лидеры КНДР

По мнению посла, нет никаких оснований думать, что Ким Ё Чжон готовят на место Ким Чен Ына. Такие разговоры беспочвенны и ни на чем не основываются.

«Разговоры об этом никакого абсолютно основания не имеют. Она сейчас достаточно молодой человек, она обрела серьезный политический и внешнеполитический опыт. Она теперь может считаться сложившимся государственным деятелем высокого уровня. На этом бы я поставил точку», — пояснил Мацегор.

Посол рассказал, что сейчас сестра северокорейского лидера является первым заместителем заведующего организационно-инструкторским отделом ЦК Трудовой партии Кореи. Как пояснил Мацегор, этот отдел ключевой в партийном аппарате страны.

Также, по словам посла, в политической системе республики уже долгое время нет человека, которого можно было был назвать «номером два».

«Никто не посмеет себя назвать „номером два“ в этом государстве. Есть только „номер один“ — руководитель государства товарищ Ким Чен Ын, — поянилс Мацегора. — Я думаю, если бы вы задали этот вопрос товарищу Ким Ё Чжон, является ли она „номером два“, она бы категорически это отвергла».

Ранее японский министр заявил, что Ким Чен Ын может быть болен. Слухи об этом начали распространяться 17 июля. Однако официального подтверждения не было.