Мир 22 февраля 2023, 22:53 Посол РФ отреагировал на вбросы Запада о планах Москвы «поглотить» Молдавию и Белоруссию Посол РФ Келин заявил, что Москва не планирует «поглощать» Белоруссию и Молдавию РИА «Новости»

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Западные СМИ тиражируют информацию о том, что Россия якобы хочет поглотить Белоруссию, Молдавию и Прибалтику. Однако это не имеет ничего общего с действительностью, заявил в интервью LBC российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Я слышу эти гипотетические идеи, берущиеся из ниоткуда, на протяжении года: о том, что Россия хочет сохранить [под собой] Центральную Азию, захватить Молдавию, о том, что демократия противостоит автократии», — отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что на самом деле речь идет о конфликте с Украиной. Киев придерживается антироссийской политики, а страны НАТО поставляют оружие для ВСУ.

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Келин добавил, что вызывают опасения планы Финляндии и Швеции вступить в Альянс. В Москве полагали, что скандинавские страны будут сохранять нейтралитет. Однако теперь придется адаптироваться к новым условиям — «разместить новые силы на севере и северо-западе», резюмировал посол.

Ранее Келин назвал условие для применения ядерного оружия. По его словам, его использование возможно при экзистенциальной угрозе для России.