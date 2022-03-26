Посол РФ Андреев оценил вероятность разрыва дипотношений с Польшей

До разрыва отношений между Россией и Польшей дело не дойдет, однако посольства в двух странах могут быть закрыты. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» на YоuТubе заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

«До разрыва отношений, наверное, дело не дойдет. Может быть, нас вынудят на какое-то время здесь закрыть посольство. Естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве», — предположил дипломат.

Он также рассказал, что никаких реальных обвинений в отношении объявленных нон грата дипломатов предъявлено не было.

«Хотя их обвинили в нарушении деятельности, не соответствующей их статусу, никого из них реально ни на чем противоправном не поймали, никаких реальных обвинений не предъявлено, просто туманные размышления», — подчеркнул Андреев.

Он пояснил, что российская дипмиссия в Польше потеряла более 2/3 сотрудников: из 60 работников посольства высылке подлежат более 40 человек. При этом Сергей Андреев заявил, что польская сторона понимает, что ответные меры на это со стороны РФ непременно последуют.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Польши потребовало, чтобы 45 российских дипломатов уехали из страны из-за подозрений в шпионаже. Дипломаты должны уехать из страны в короткий срок.