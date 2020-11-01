Посол рассказал об умерших от COVID-19 россиянах в Турции

Уже 11 граждан России умерли от COVID-19 в Турции. В течение курортного сезона турецкие медики выявили 326 случаев заражения россиян коронавирусом на отдыхе.

«Общее число наших туристов, показавших во время пребывания в Турции положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, составляет 326 человек. В настоящее время в больницах находится 31 человек, изолированы по месту отдыха 87 человек. К сожалению, имеются и летальные случаи. Их 11. Конечно, это печально», — рассказал в интервью «Интерфаксу» посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Он отметил, что эти цифры приходятся на более чем миллион граждан, которые побывали в Турции с начала августа, когда было возобновлено авиасообщение. По словам Ерхова, турецкие власти принимают действенные меры по профилактике пандемии и охране здоровья иностранных туристов.

О смерти российского туриста от COVID-19 СМИ сообщили 29 октября. Его жене пока не отдают его тело и не выпускают из страны. Россиянка должна оплатить сначала лечение мужа, которого положили в больницу 2 октября.