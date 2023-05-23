Мир 23 мая 2023, 04:23 Посол рассказал об отношении к россиянам во Вьетнаме Посол РФ во Вьетнаме Бездетко: отношение к России в стране остается очень доброжелательным Pxhere

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Во Вьетнаме отношение к России остается очень доброжелательным, во многом потому что Ханой помнит оказанную СССР помощь вьетнамскому народу в борьбе за независимость. Об этом рассказал посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко в разговоре с «Известиями».

«Здесь помнят ту помощь, которую СССР оказывал в период борьбы вьетнамского народа за свободу и независимость. Поэтому отношение к России остается весьма и весьма доброжелательным», — сказал Бездетко.

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Российский посол также добавил, что на фоне многовекторной внешней политики Вьетнам ведет активное сотрудничество и с другими государствами. Дипломат пояснил, что вьетнамцы не склонны забывать уроков прошлого, но государство строит отношения со всеми иностранными партнерами на дружественной и прагматичной основе, ориентируясь на интересы дальнейшего поступательного развития страны.

В апреле 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты рассчитывают на сокращение странами, в частности и Вьетнамом, закупок российского оружия. Блинкен и его помощник по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк сообщили, что Вашингтон вел переговоры об этом с указанными странами.