Посол рассказал о переговорах с США по продлению СНВ-3

Российская сторона готова в любой момент продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США. Вашингтон от этого не отказывается, но постоянно медлит и оттягивает момент.

Как рассказал российский посол в США Анатолий Антонов во время беседы с изданием Arms Control Today, представители президента Соединенных Штатов постоянно твердят, что еще есть время, так как считают, что оформить его можно в кратчайшие сроки. Российская сторона постоянно объясняет, что это длительный и обширный процесс.

«Поэтому удивительно, что Госдеп США отказался от проведения консультаций, предложенных российской стороной, по правовым аспектам возможного продления договора», — подчеркнул Антонов.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений стороны подписали в 2010 году. Этот документ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Его соглашение истекает в феврале 2021 года. Американская сторона пока не объявила о своем решении, будет ли она его продлевать.