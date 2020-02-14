Посол рассказал, как повлиял коронавирус на поездки россиян во Вьетнам

Поток российских туристов, посещающих Вьетнам, уменьшится из-за коронавируса. Такое заявление сделал посол РФ в Ханое Константин Внуков. По его словам, о точных цифрах говорить пока рано.

«Из сообщений тех наших туристов, которые путешествуют по региону и которые обратились к нам, мы поняли, что, конечно, количество туристов несколько снизится», — заявил он РИА «Новости».

Он рассказал, что во Вьетнаме официально зарегистрировано 15 случаев заражения вирусом COVID-2019. Шесть человек уже прошли лечение и выписались. Он отметил, что посольство находится на связи с Минздравом Вьетнама. Российские дипломаты получают последнюю информацию о ситуации и медицинские рекомендации.

«В частности, я прочитал их рекомендацию увеличить фруктовую и молочную диеты для людей, чтобы поднять тонус», — отметил посол.

Ранее посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань заявил, что в 2019 году в страну приехали около 650 тысяч российских туристов. После того, как стало известно о вспышке коронавируса, власти провинции Винь Фук на севере Вьетнама изолировали поселок Сон Лой. Среди его населения семь человек заразились новым коронавирусом.

Впервые пневмонию, ставшую последствием нового типа коронавируса, зарегистрировали в китайском Ухане в конце 2019 года. Позже вирус распространился по Китаю и за его границами. По последним данным, его жертвами стали 1367 человек, среди них два иностранца. Почти 60 тысяч человек заразились, около шести тысяч выздоровели.

В России из-за коронавируса на карантине находятся 548 китайцев. Случаев заболевания COVID-2019 в РФ нет.