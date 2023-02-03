Мир 03 февраля 2023, 09:29 Посол раскрыл число российских военных инструкторов в ЦАР Посол Бикантов сообщил о работе 1,8 тысячи военных инструкторов из России в ЦАР flickr

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В Центрально-Африканской Республике находятся около 1,8 тысячи российских военных инструкторов. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в ЦАР Александр Бикантов.

«Около 1890 российских инструкторов находятся в ЦАР в настоящее время. Причем в увеличении их количества заинтересовано само правительство страны», — сказал он.

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Дипломат отметил, что российские военнослужащие находятся в ЦАР с согласования Совета безопасности ООН и санкционного комитета. В основном они заняты подготовкой правительственной армии.

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Ранее Бикантов сообщал, что благодаря поддержке российских военных войскам ЦАР удалось уничтожить большую часть незаконных бандитских формирований. По его словам, большая часть из них трансформировалась в небольшие криминальные группировки, а главари в основном сбежали из страны.

Российские военные готовят сотрудников жандармерии, полиции и местных военных. Бикмантов обратил внимание, что благодаря хорошей работе инструкторов в ЦАР удалось предотвратить виток новой гражданской войны.