Мир 20 января 2023, 05:47 Посол предупредил о последствиях взятого США курса на поражение России «на поле боя» Посол России Антонов: курс США на поражение РФ ведет мир к катастрофическому сценарию Pxhere

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Россия постоянно предупреждает США о том, что взятый ими курс ведет мир к катастрофическому сценарию. Об этом заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его слова приведены в Telegram-канале диппредставительства России.

«Мы <…> постоянно предупреждаем Вашингтон, что взятый им курс на нанесение нам стратегического поражения „на поле боя“ стремительно ведет мир к катастрофическому сценарию», — сказал российский посол.

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Кроме того, Антонов опроверг утверждения о том, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия. Такие заявления российский посол назвал «пустопорожними и безответственными».

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«Никто в политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом», — заявил Антонов.

Турецкий журналист пришел к выводу, что США не могут причинить России вред с помощью Украины. По его словам, «дешевая тактика» Белого дома уже не в состоянии принести результат. Журналист объяснил и суть этой тактики. По его мнению, она заключается в том, чтобы настроить Россию и дружественные ей страны против друг друга.