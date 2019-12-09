Посол Палестины в России рассказал о конфликте с Израилем

Посол подчеркнул, что в настоящее время палестино-израильская проблема — «самая трудная на Ближнем Востоке».

«Этот исторический конфликт остро нуждается в решении. Несмотря на появление новых кризисов — афганского кризиса, сирийского, ливанского, иракского, — все равно палестинский вопрос остается самым главным, самым важным», — пояснил Нофаль.

По его словам, кризис в отношениях двух государств «вскрывает многие современные проблемы идеологического, политического религиозного характера».

«Много сказано по этому поводу, но хочу напомнить о том, что несколько лет назад господин министр Сергей Лавров публично заявил о том, что российско-американское соглашение по сирийскому вопросу будет служить его быстрому решению, после чего можно идти к решению самого трудного вопроса — палестино-израильского конфликта. Без его справедливого решения не будет стабильности и мира на Ближнем Востоке», — напомнил посол.

Нофаль обратил внимание на то, что израильтяне пытаются «затушевать остроту палестинско-израильской проблемы».

«Очевидно, таким образом они пытаются сделать палестинский вопрос второстепенным и даже третьестепенным. Несмотря на такое искажение фактов, именно палестино-израильское противостояние остается ключевым на Ближнем Востоке», — заявил он.

По мнению посла, Россию всегда волновала ситуация на Ближнем Востоке, а ее интересы «с арабским миром во многом совпадают». Эти факторы могут повлиять на урегулирование конфликта и «внести свой вклад в справедливое решение вопроса». Нофаль также напомнил, что 20% жителей Израиля — выходцы из России.

«Мы видим и считаем, что роль России на Ближнем Востоке растет с каждым днем вместе с авторитетом вашей страны. Это диктует и география, и подходы России к справедливому мирному решению всех конфликтов. Мы не хотим, чтобы США стали единственным спонсором в урегулировании, но это великая держава, поэтому могла бы быть одним из активных участников мирного процесса», — подчеркнул он.