Посол опроверг слухи о том, что в беспорядках в Сербии есть «российский след»

Дипломат выразил сожаление, что некоторые СМИ подхватили «абсурдные и необоснованные» обвинения «Центра евроатлантических исследований» в адрес России.

«Удивляет то, насколько искривлено может быть восприятие реальности у „экспертов“, отыскавших „российский след“ в организации беспорядков в Сербии», — цитирует посла «Газета.ru».