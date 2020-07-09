Посол опроверг слухи о том, что в беспорядках в Сербии есть «российский след»
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко опроверг домыслы «Центра евроатлантических исследований» о том, что в беспорядках в Белграде прослеживается «след» России. Об этом сообщил «Интерфакс».
Дипломат выразил сожаление, что некоторые СМИ подхватили «абсурдные и необоснованные» обвинения «Центра евроатлантических исследований» в адрес России.
«Удивляет то, насколько искривлено может быть восприятие реальности у „экспертов“, отыскавших „российский след“ в организации беспорядков в Сербии», — цитирует посла «Газета.ru».