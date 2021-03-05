Посол обозначил приоритеты России в отношениях с США

России и Соединенным Штатам необходимо действовать сообща по ряду вопросов. Среди них борьба с пандемией коронавируса, терроризмом и изменением климата. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Интересам наших стран отвечало бы объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением ОМУ и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики», — приводит РИА «Новости» слова Антонова.

Он добавил, что Москве и Вашингтону нужно «обменяться письменными гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, наладить взаимодействие по обеспечению кибербезопасности, модернизировать соглашение по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним».

Антонов признался, что ждет спокойную атмосферу без нагнетания, в которой наше посольство сможет нормально работать. Самое главное, по его словам, чтобы у новой американской власти была политическая воля.

На прошлой неделе посол заявил, что совместные действия в космосе — это эталонный пример отношений между Россией и Штатами.