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    05 марта 2021, 07:05

    Посол обозначил приоритеты России в отношениях с США

    Анатолий Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США

    Андрей Иванов

    России и Соединенным Штатам необходимо действовать сообща по ряду вопросов. Среди них борьба с пандемией коронавируса, терроризмом и изменением климата. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

    Посол обозначил приоритеты России в отношениях с США

    «Интересам наших стран отвечало бы объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением ОМУ и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики», — приводит РИА «Новости» слова Антонова.

    Он добавил, что Москве и Вашингтону нужно «обменяться письменными гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, наладить взаимодействие по обеспечению кибербезопасности, модернизировать соглашение по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним».

    Антонов признался, что ждет спокойную атмосферу без нагнетания, в которой наше посольство сможет нормально работать. Самое главное, по его словам, чтобы у новой американской власти была политическая воля.

    На прошлой неделе посол заявил, что совместные действия в космосе — это эталонный пример отношений между Россией и Штатами.