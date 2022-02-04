Посол объяснил, почему военное присутствие России в Никарагуа законно

Законы Никарагуа позволяют иностранным военным и зарубежной технике размещаться на территории страны. Но речь идет только о некоторых странах, в число которых входит Россия. Об этом рассказал посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.

«Сандинистское правительство ежегодно принимает закон относительно иностранного военного присутствия на никарагуанской территории. Он предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию», — объяснил он РИА «Новости».

По словам Хохоликова, военное присутствие возможно для обмена опытом, организации совместных учений, проведения мероприятий для пресечения наркотрафика и борьбы с другими видами преступности, сказал Хохоликов.

Таким образом, российские военные открыто и законно работают в Никарагуа и их нахождение там не направлено против других стран, подчеркнул дипломат. Он добавил, что работы в этой стране не привязаны к мировой политической обстановке и усилению напряженности между Россией и западными оппонентами.