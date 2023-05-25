Мир 25 мая 2023, 09:35 Посол объяснил, почему о поставках боеприпасов из КНДР не может быть и речи Посол Мацегора: о поставках боеприпасов из КНДР в РФ речи не идет РИА «Новости»

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КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, стране нужны свои арсеналы, поэтому ни о каких поставках боеприпасов России речи даже не идет. Об этом сообщил РИА «Новости» посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

«В такой сложной, фактически предвоенной обстановке накопленные арсеналы вот-вот <…> могут потребоваться именно здесь», — сказал он.

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Так дипломат прокомментировал утверждения западных СМИ о том, что Северная Корея якобы совершала поставки боеприпасов России.

В частности, газета The New York Times осенью минувшего года сообщала, что РФ «закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи».

Зимой того же года CNBC, ссылаясь на директора Национальной разведки США утверждал, что России «пришлось обратиться за помощью к другим странам, в том числе к КНДР».

В Северной Корее опровергали данные о поставках вооружения для России.